Neuer Geheimdienstdirektor in den USA ist der umstrittene republikanische Abgeordnete John Ratcliffe.

Im Senat in Washington erhielt der 54-Jährige am Abend 49 Stimmen, 44 Senatoren votierten mit Nein. Ratcliffe löst den US-Botschafter in Deutschland, Grenell, als Geheimdienstkoordinator ab, der das Amt geschäftsführend ausgeübt hatte.



Ratcliffe gilt als loyaler Anhänger Trumps und war schon einmal für den Posten im Gespräch gewesen. Er zog seine Kandidatur angesichts massiver Zweifel an seiner Eignung aber zurück. Im März dieses Jahres nominierte Trump ihn dann erneut.



Dem Nationalen Geheimdienstdirektor kommt in der Sicherheitspolitik der USA eine zentrale Rolle zu. Er koordiniert und überwacht die Arbeit der Geheimdienste und hat Kabinettsrang.