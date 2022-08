Die französische Nationalversammlung in Paris. (afp / Lionel Bonaventure)

Nach der Nationalversammlung hat auch der Senat als zweite Parlamentskammer für eine entsprechende Änderung gestimmt. 196 Senatoren sprachen sich in erster Lesung dafür, 147 dagegen aus.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Frankreich soll künftig unter anderem durch einen Teil der Mehrwertsteuer finanziert werden. Der Senat will allerdings, dass diese Regelung nur bis Ende 2024 gilt. Die Regierung solle in der Übergangszeit eine echte Reform des Sektors vorlegen, hieß es in einem angenommenen Änderungsantrag. Die Rundfunkgebühr in Frankreich beträgt bislang 138 Euro im Jahr. Präsident Macron hatte die Abschaffung im Wahlkampf angekündigt, um den gestiegenen Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken.

