Wörtlich garantiert wird demnach die "Freiheit der Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen". Damit das Gesetz Verfassungsrang erhält, muss das Vorhaben im Kongress noch von einer Drei-Fünftel-Mehrheit gebilligt werden. Das gilt als sicher. Präsident Macron teilte auf X mit, er werde eine Kongress-Sitzung für kommenden Montag einberufen.

In Frankreich ist der Schwangerschaftsabbruch bis zur 14. Woche gesetzlich gewährleistet. Die geplante Aufnahme in die Verfassung hat in erster Linie symbolischen Charakter. Präsident Macron regierte mit dem Vorschlag auf Einschnitte in das Abtreibungsrecht in den USA.

