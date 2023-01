Das Atromkraftwerk Fessenheim (Archivbild) (picture alliance/dpa/Patrick Seeger)

Mit 239 zu 16 Stimmen verabschiedete das Oberhaus des Parlaments in erster Lesung einen entsprechenden Gesetzentwurf. Er soll dann im März in der zweiten Kammer, der Nationalversammlung, beraten werden. Die Senatoren strichen in dem Gesetzentwurf das offizielle Ziel Frankreichs, den Anteil des Atomstroms von derzeit 70 auf 50 Prozent bis 2035 zu reduzieren. Zudem legten sie fest, dass ein Dekret zur Schließung von zwölf Reaktoren überprüft werden soll. Die Umweltorganisation Greenpeace nannte die von den Senatoren eingebrachten Änderungen skandalös.

