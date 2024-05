In Arizona haben beide Kammern für die Aufhebung des Abtreibungsverbots von 1864 gestimmt (Symboldbild) (imago images / YAY Images / via www.imago-images.de)

Das Oberhaus des Bundesstaates votierte mit 16 zu 14 Stimmen für die Aufhebung des Gesetzes aus der Zeit des Bürgerkrieges. Es sieht keine Ausnahmen für Schwangerschaften durch Vergewaltigung oder Inzest vor. Zuvor hatte es bereits im Repräsentantenhaus von Arizona eine Mehrheit für die Aufhebung gegeben. Die Abstimmungen waren notwendig geworden, nachdem das höchste Gericht in dem Bundesstaat Anfang April ein Urteil gefällt hatte, durch das die 160 Jahre alte Regelung in wenigen Wochen wieder in Kraft getreten wäre.

Die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und nun im Senat kamen zustande, weil mehrere Republikaner gemeinsam mit den demokratischen Abgeordneten für die Aufhebung stimmten. Die Gouverneurin von Arizona, Hobbs, zeigte sich in einer Erklärung erfreut über die Abstimmung im Senat.

