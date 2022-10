Berliner Abgeordnetenhaus

Andreas Geisel (SPD) (imago images / Christian Ditsch)

In geheimer Abstimmung votierten 124 Landesparlamentarier gegen einen Antrag der AfD, 12 stimmten dafür. Enthaltungen gab es nicht. Die AfD gibt Geisel eine Mitverantwortung. Der SPD-Politiker war damals als Innensenator für das Thema Wahlen zuständig. Auch die oppositionelle CDU brachte einen Antrag ins Abgeordnetenhaus ein, in dem Geisels Entlassung gefordert wird. Darüber soll am Nachmittag abgestimmt werden.

Bei der Wahl vor einem Jahr hatte es falsche oder fehlende Stimmzettel gegeben. Wahllokale waren zum Teil noch nach 18 Uhr geöffnet. Sowohl gegen die Abstimmungen zum Abgeordnetenhaus als auch zum Bundestag gibt es in Berlin Einsprüche, die von Gerichten und Gremien geprüft werden. Eine Wiederholung in Gänze oder in Teilen gilt als wahrscheinlich.

