Er setzte sich bei den Kongresswahlen nach offiziellen Angaben gegen den republikanischen Herausforderer Masters durch. Damit haben nach derzeitigem Stand beide konkurrierende Parteien jeweils 49 Sitze im Senat. Um eine Mehrheit in dieser Kammer sicher zu haben, müssten die Demokraten nun auch die noch ausstehende Wahl in Nevada gewinnen. Falls dort jedoch die Republikaner siegen,

wird die Entscheidung darüber, wer den Senat künftig kontrollieren wird, erst am 6. Dezember fallen. Denn dann steht eine Stichwahl in Georgia an.

Im Repräsentantenhaus zeichnete sich zuletzt eine Mehrheit für die Republikaner ab. Ein endgültiges Ergebnis steht aber auch hier noch aus.

