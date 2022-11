Mark Kelly nach seinem Sieg (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Christopher Brown)

Nach tagelangem Auszählen steht fest, dass der Demokrat Kelly seinen Senatssitz im US-Bundesstaat Arizona verteidigen konnte. Er setzte sich bei den Kongresswahlen gegen den republikanischen Herausforderer Masters durch. Damit haben nach derzeitigem Stand beide konkurrierende Parteien jeweils 49 Sitze im Senat. Um eine Mehrheit in dieser Kammer sicher zu haben, müssten die Demokraten nun auch noch in Nevada gewinnen. Falls dort jedoch die Republikaner siegen, wird die Entscheidung darüber, wer den Senat künftig kontrollieren wird, erst am 6. Dezember fallen. Denn dann steht eine Stichwahl in Georgia an.

Im Repräsentantenhaus kommen die Demokraten derzeit insgesamt auf 201 Sitze, die Republikaner auf 211. Für die Mehrheit werden 218 Sitze benötigt. Die Auszählung in Nevada dauert länger als in anderen Staaten, weil dort auch Briefwahlstimmen mitgezählt werden, die bis zu vier Tage nach dem Wahltag eintreffen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.