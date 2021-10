Senatswahl in Berlin

Die Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Müller keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Der SPD-Politiker sagte, die Fehler seien nicht mandatsrelevant oder wahlfälschend gewesen. Deshalb sei auch keine neue Stimmabgabe nötig. Müller kündigte eine konsequente Aufarbeitung der Pannen an. Es gehe darum, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es bei kommenden Wahlen in Berlin einen weitgehend reibungslosen Ablauf gebe.



Als Konsequenz aus den teils chaotischen Zuständen bei der Abstimmung am 26. September war zuvor Landeswahlleiterin Michaelis zurückgetreten.

