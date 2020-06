Ein Gastkommentar in der "New York Times" zu den Anti-Rassismus-Protesten hat zu einer scharfen Kontroverse in der Zeitung geführt.

Der republikanische Senator Tom Cotton hatte unter der Überschrift "Schickt die Truppen rein" ("Send In The Troops") einen Einsatz des Militärs gegen Protestierende in den USA gefordert. Das Blatt erklärte nun, der Gastkommentar entspreche nicht den Standards der Zeitung. Ein "überstürzter redaktioneller Prozess" habe zu seiner Veröffentlichung geführt. Nach Angaben der "New York Times" hatte der Kommentarchef des Blattes den Beitrag vor der Publikation nicht gelesen.



Cotton hatte unter anderem geschrieben: "Vor allem eines wird die Ordnung auf unseren Straßen wieder herstellen: eine überwältigende Machtdemonstration, um Gesetzesbrecher zu vertreiben, festzunehmen und schließlich abzuschrecken." Zahlreiche Mitarbeiter des Verlags äußerten sich empört darüber, dass Cottons Beitrag in der "New York Times" erscheinen konnte. So schrieb etwa Pulitzer-Preisträgerin Nikole Hannah-Jones auf Twitter: "Als eine schwarze Frau, als eine Journalistin, als eine Amerikanerin schäme ich mich zutiefst dafür, dass wir das veröffentlicht haben." Die Meinungs-Redakteurin Bari Weiss hingegen verteidigte die Veröffentlichung. Die Kommentar-Redaktion der "New York Times" ist getrennt von der Nachrichten-Redaktion.



Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai kommt es in vielen US-Städten zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Proteste arteten zum Teil in Ausschreitungen und Plünderungen aus. US-Präsident Donald Trump hat mit dem Einsatz des Militärs wegen der Proteste gedroht. Verteidigungsminister Mark Esper hat offen dagegen Stellung bezogen.