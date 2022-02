Deutsche Welle in Bonn (Marius Becker/dpa)

Mit den Schritten reagiert Russland auf das gestrige Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT mit dem Namen RT-DE. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten hatte erklärt, die erforderliche medienrechtliche Zulassung sei weder beantragt noch erteilt worden. Daher sei die Verbreitung über Livestream im Internet, über die App "RT News" und über Satellit einzustellen. Das russische Außenministerium hatte daraufhin von einem Anschlag auf die Pressfreiheit gesprochen und Konsequenzen angekündigt. Nun wurden sie gezogen.

RT – früher Russia Today – sieht sein Programm als Beitrag zur Meinungsvielfalt in Europa. Kritiker werfen dem Sender dagegen Kremlpropaganda und Desinformation vor.

DW kündigt rechtliche Schritte an

Die Deutsche Welle kündigte nach ihrem Verbot juristische Schritte an. Intendant Peter Limbourg sagte , die Maßnahmen der russischen Behörden seien in keiner Weise nachvollziehbar und eine völlige Überreaktion. "Wir werden hier in einer Weise zum Spielball gemacht, wie es Medien nur in Autokratien erfahren müssen. Wir protestieren in aller Form gegen diese absurde Reaktion der russischen Regierung."

Protest von ARD, ZDF und DLF

Die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger, ZDF-Intendant Thomas Bellut und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue schrieben in einer gemeinsamen Erklärung : "Wir verurteilen die Schließung der Büros der Deutschen Welle in Russland. Unsere Unterstützung gilt den nun von einem Arbeitsverbot bedrohten dortigen Kolleginnen und Kollegen, denen wir uns durch den Auftrag als öffentlich-rechtliche Medien verbunden fühlen.“ Vom Deutschen Journalistenverband hieß es, das Verbot müsse umgehend aufgehoben werden. Man erwarte, dass die Bundesregierung in Moskau vorstellig werde.

Kritik auch von der Bundesregierung

Auch von der Bundesregierung gab es eine erste Reaktion: Staatsministerin Roth erklärte , die Entscheidung sei in "keiner Weise hinnehmbar". Sie appelliere an die russische Seite, die lizenzrechtlichen Probleme des Senders RT nicht für eine politische Reaktion zu missbrauchen. Im beiderseitigen Verhältnis brauche es Schritte der Deeskalation. NRW-Ministerpräsident Wüst schrieb auf Twitter : "Die Deutsche Welle mit Sitz in Bonn steht für unabhängigen Journalismus & den Austausch der Kulturen & Völker. Das ist ihr klarer Auftrag. Das Vorgehen Russlands gegen die Deutsche Welle ist ein massiver & willkürlicher Angriff auf die Pressefreiheit, den wir scharf verurteilen."

