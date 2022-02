Russland verhängt der Deutschen Welle Sendeverbot. (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Zudem verfügte das Außenministerium die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten. Damit reagierte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT mit dem Namen RT-DE. Dies war mit einer fehlenden Lizenz begründet worden.

RT - früher Russia Today - sieht sein Programm als Beitrag zur Meinungsvielfalt in Europa. Kritiker werfen dem Sender dagegen Kremlpropaganda und Desinformation vor. Die Deutsche Welle kündigte juristische Schritte an. Für die Bundesregierung erklärte Staatsministerin Roth, die Entscheidung sei in keiner Weise hinnehmbar. Der Deutsche Journalistenverband verlangte, das Verbot müsse umgehend aufgehoben werden.

