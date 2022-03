Die internationalen Militäreinsätze in Mali (dpa Grafik/Bundeswehr)

Betroffen seien auch die Onlineplattformen, hieß es in einer Mitteilung. Beide Sender werden vom französischen Staat mitfinanziert. Die Machthaber in Bamako werfen ihnen vor, falsche Informationen über angebliche Menschenrechtsvergehen der malischen Armee verbreitet zu haben. Das Außenministerium in Paris sprach von einem schweren Verstoß gegen die Pressefreiheit.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und ihre internationalen Partner hatten im Februar das Ende des Anti-Terror-Einsatzes in Mali und den Abzug ihrer Truppen verkündet. Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Land an zwei internationalen Missionen beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.