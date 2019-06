Der Vorsitzende der CDU in Brandenburg, Senftleben, geht davon aus, dass die Große Koalition noch in diesem Jahr beendet wird.

Senftleben sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Beteiligten würden feststellen, dass es so nicht weitergehen könne. Berlin befinde sich eigentlich ständig im Krisenmodus, das Regierungshandwerk komme gar nicht zum Vorschein. Menschen in Ostdeutschland fragten sich auch zu Recht, wann sie wirklich auf Augenhöhe mit dem Westen seien, betonte Senftleben. Diese Frage habe die Politik bislang nicht ausreichend beantwortet.



Ein weiterer Fehler aller Parteien sei, dass man mit Populisten falsch umgegangen sei, indem man ihre Opferrolle gestärkt habe, anstatt sie inhaltlich zu stellen. Schon gar nicht dürfe man die Wähler der AfD stigmatisieren. Aber man dürfe auch nicht ihre Themen übernehmen oder sich auf ihre Argumente berufen, forderte Senftleben.



In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Bei der Europawahl vor zwei Wochen war die AfD in Brandenburg stärkste Kraft geworden. Die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen gewann die CDU vor der SPD.