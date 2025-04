Gesellschaft

Regina Görner, Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

In Artikel 3 müsse explizit das Lebensalter aufgenommen werden, teilte sie anlässlich des 14. Deutschen Seniorentags mit, der heute in Mannheim beginnt. In Artikel 3 werde eine Reihe von Merkmalen aufgelistet, die nicht zu einer Diskriminierung führen dürften. Das Alter aber werde nicht erwähnt.

Zum Auftakt der dreitägigen Seniorentags werden Bundesfamilienministerin Paus und Kanzler Scholz erwartet. Die Veranstaltung befasst sich mit den Herausforderungen des Älterwerdens unter gesundheitlichen und sozialen Aspekten. Rund 160 Aussteller informieren über ihre Angebote und Dienstleistungen für ältere Menschen.

