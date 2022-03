Ein Supermarkt in Istanbul (imago stock&people)

Er teilte in Ankara mit, künftig betrage die Steuer acht statt 18 Prozent für beispielsweise Reinigungsmittel oder Windeln. Erdogan reagiert mit dem Schritt auf die enormen Preiserhöhungen in den vergangenen Wochen. Im Februar waren die Verbraucherpreise in der Türkei um knapp 55 Prozent gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.