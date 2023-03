Der südkoreanische Außenminister Park. (AP/dpaKim Hong-Ji)

Außenminister Park kündigte in Seoul die Gründung eines Opferfonds an. In diesen sollen koreanische Firmen einzahlen, die 1965 von einem Abkommen mit Japan profitiert hatten. Park fügte hinzu, er hoffe zudem auf freiwillige Beiträge japanischer Unternehmen und eine umfassende Entschuldigung aus Tokio.

Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan werden noch immer vom Erbe der japanischen Besatzung belastet. Nach Angaben aus Seoul wurden rund 780.000 Koreaner zur Zwangsarbeit herangezogen. Zusätzlich wurden viele koreanische Frauen als Zwangsprostituierte für japanische Soldaten missbraucht. Tokio argumentiert, alle Ansprüche seien mit dem bilateralen Abkommen von 1965 abgegolten.

