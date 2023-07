Ein nordkoreanicher Raketentest (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Die Geschosse flogen dem südkoreanischen Generalstab zufolge in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Hier sei zuvor ein US-amerikanisches Atom-U-Boot im Rahmen eines neuen Sicherheitsdialogs beider Verbündeten eingetroffen. Erst in der vergangenen Woche hatte Nordkorea nach Darstellung des Regimes in Pjöngjang eine neuartige Langstreckenrakete mit Feststoffantrieb getestet. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in diesem Jahr auch wegen zahlreicher anderer Waffentests wieder deutlich zugenommen.

Nach UNO-Resolutionen sind dem Regime in Pjöngjang Starts von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite untersagt. Hintergrund ist auch die Sorge, dass diese mit Atomsprengköpfen versehen werden könnten.

