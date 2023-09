Ein nordkoreanischer Raketentest (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Der Generalstab in Seoul teilte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit, man bleibe in Bereitschaft und beobachte die Aktivitäten des Nordens verstärkt. Erst vorgestern hatten Südkorea und die USA ihr gemeinsam Militärmanöver "Ulchi Freedom Shield" in der Region beendet. Nordkorea wirft beiden Ländern regelmäßig vor, mit ihren militärischen Übungen einen Angriff vorzubereiten, was diese zurückweisen. In diesem Jahr hatte das Regime in Pjönjang bereits mehrfach Raketen und Lenkflugkörper getestet und war darüber hinaus schon zweimal mit dem Versuch gescheitert, einen Satelliten für militärische Zwecke in die Erdumlaufbahn zu bringen.

Nach UNO-Resolutionen sind Nordkorea Starts von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite untersagt. Hintergrund ist auch die Sorge, dass diese mit Atomsprengköpfen versehen werden könnten.

