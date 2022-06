In der ostukrainischen Industriestadt Sjewjerodonezk ist vieles zerstört (Bild vom 12.6.2022) (dpa-news/AP/Oleksandr Ratushniak)

Ein Separatistenführer wird von der Nachrichtenagentur Interfax mit den Worten zitiert, man werde den Korridor wieder öffnen, damit Zivilisten die Chemiefabrik Asot verlassen könnten. Dort würden Hunderte Zivilisten zum Schutz vor den Kämpfen ausharren.

In den Gebieten Luhansk und Donezk in der Ostukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen weiter schwere Kämpfe .In Richtung der Stadt Bachmut gebe es russische Angriffe, teilte der ukrainische Generalstab mit. Auch andere Orte stünden unter Artilleriebeschuss. Schwere Kämpfe gebe es auch bei der Separatistenhochburg Donezk und in Richtung von Slowjansk.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.