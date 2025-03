Zugüberfall in Pakistan (Arshad Butt/AP/dpa)

Unter den Dutzenden Angreifern befänden sich auch solche mit Sprengstoffwesten, teilte die Regierung mit. Sicherheitskräfte hätten bereits etwa 190 Menschen befreit. 30 Angreifer seien getötet worden, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Der Einsatz in der Provinz Belutschistan dauere an.

Die Separatisten hatten gestern Gleise gesprengt und einen Zug mit Hunderten Menschen an Bord in ihre Gewalt gebracht. Die sogenannte Befreiungsarmee für Belutschistan reklamierte die Tat für sich. Sie fordert eine Loslösung von der Zentralregierung in Islamabad.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.