Die CDU befindet sich nach den Worten von Vorstandsmitglied Serap Güler in einer Phase der "Selbstzerfleischung".

Das sagte die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin, die auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, im Podcast "Morning Briefing". Güler bezog sich damit auf die Personaldebatte in der Partei, die vor allem vom Politiker Merz ausgelöst wurde. Er hatte den Begriff "grottenschlecht" für das Erscheinungsbild der Bundesregierung verwendet.



Auch Güler ging auf den Begriff ein und sagte, das Bild der Partei nach außen sei derzeit "grottenschlecht". Damit stehe man nicht alleine da. Aber die SPD habe die Phase der Selbstzerfleischung hinter sich und befinde sich nun in der Selbstfindung. Bei den Bürgern, den Wählern und den Parteimitgliedern komme es alles andere als gut an, dass man nicht über Inhalte rede, sondern nur über Personalfragen.



Der CDU-Abgeordnete Amthor sagte im Dlf zu der Debatte in seiner Partei, Selbstkritik sei angezeigt: "Es ist uns nicht gelungen, die notwendige Schubumkehr einzuleiten und in den Umfragewerten wieder zuzulegen." Das müsse sich ändern, und das schaffe man sicherlich nicht über unendliche Personaldiskussionen.