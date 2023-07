Nach Amokläufen

Polizeieinsatz nach einem Amoklauf in einem Dorf nahe der serbischen Hauptstadt Belgrad (Anfang Mai 2023) (Marko Drobnjakovic / AP / Marko Drobnjakovic)

Die Frist für eine straffreie Überlassung war am Wochenende abgelaufen, nachdem sie bereits ein Mal verlängert worden war. Konkret abgegeben worden seien über 82.000 Handfeuerwaffen, mehr als 26.000 Minen und andere Sprengsätze sowie 4,2 Millionen Stück Munition, wie eine Polizeisprecherin in der Hauptstadt Belgrad der Nachrichtenagentur Tanjug mitteilte. Zuvor hatten zwei Amokläufe die serbische Gesellschaft erschüttert. Seither demonstrieren wöchentlich Zehntausende auch gegen eine Verherrlichung von Gewalt, die von regierungsfreundlichen serbischen Medien betrieben werde.

Am 3. Mai hatte ein 13-jähriger in seiner Schule im Zentrum von Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Nur einen Tag später hatte ein junger Mann in einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt acht Menschen mit Schusswaffen getötet. Nach bisherigem Kenntnisstand hingen die beiden Taten nicht miteinander zusammen.

