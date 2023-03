Milorad Dodik vertritt als Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums von Bosnien-Herzegowina den serbischen Landesteil. (picture alliance / Associated Press)

In der serbischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowinas, der Republika Srpska, werde in den nächsten Monaten ein Gesetz verabschiedet, das ihnen verbiete, sich Bildungseinrichtungen zu nähern, sagte er einem TV-Sender.

Homophobie ist in der Region weit verbreitet. Anfang der Woche war in Banja Luka die Vorführung einer Filmdokumentation über LGBTQ wegen des Drucks aus der Gesellschaft abgesagt worden. Vermummte griffen anschließend Veranstalter und Teilnehmer an. Drei Personen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.