Die Republika Srpska will sich von Bosnien-Herzegowina lösen. (AFP / ELVIS BARUKCIC)

Das Parlament in Banja Luka beschloss den Rückzug aus der Armee, dem Justiz- und dem Steuersystem der Zentralregierung. Der Austritt soll in den nächsten sechs Monaten umgesetzt werden. Der Anführer der bosnischen Serben, Dodik, argumentiert, die Zentralregierung in Sarajevo habe seiner Teilrepublik in 140 Bereichen unrechtmäßig Vollmachten entzogen. Dies solle nun rückgängig gemacht werden.

Bosnien-Herzegowina entstand 1995 durch das Abkommen von Dayton. Es beendete den Krieg mit rund 100.000 Toten. Damals wurde die Aufteilung Bosniens in eine kroatisch-muslimische Föderation und die Republika Srpska beschlossen. An der Spitze steht ein Dreipräsidium aus einem kroatischen, einem muslimischen und einem serbischen Vertreter.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.