In Serbien hat ein Berufungsgericht die Urteile gegen die mutmaßlichen Mörder des Zeitungsherausgebers Slavko Curuvija aufgehoben.

Zugleich ordnete es in der Hauptstadt Belgrad ein neues Verfahren an, wie das Internet-Portal "Danas" berichtet. In der Begründung heißt es demnach, die Urteile aus dem April des Vorjahres seien inhaltlich über die Anklageschrift hinausgegangen und hätten sich nicht auf Beweise gestützt. Zuvor hatten der ehemalige serbische Geheimdienstchef Markovic und ein früherer Mitarbeiter als mutmaßliche Anstifter des Mordes Strafen von je 30 Jahren Haft erhalten, zwei als Ausführende angeklagte je 20 Jahre.



Curuvija hatte die erste private Tageszeitung in Serbien nach der kommunistischen Zeit gegründet und sich als Gegner des damaligen Staatschefs Milosevic profiliert, den er unter anderem für das Vorgehen gegen die Unabhängigkeitsbewegung im Kosovo kritisierte. Am 11. April 1999 wurde Curuvija ermordet.