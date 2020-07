In Serbien hat Präsident Vucic nach massiven Protesten die angekündigte Ausgangssperre für die Hauptstadt Belgrad zurückgenommen.

Es werde neue Maßnahmen geben, aber wohl nicht die vorgesehene Ausgangssperre für das gesamte kommende Wochenende, sagte Vucic. Die Einzelheiten werde der Krisenstab der Regierung morgen bekanntgeben.



In der Nacht hatten sich aus Protest tausende Menschen in der Belgrader Innenstadt versammelt. Manche von ihnen versuchten, das Parlament zu stürmen. Die Polizei löste die Kundgebung unter Einsatz von Tränengas auf. Nach offiziellen Angaben wurden 23 Menschen festgenommen. 43 Polizisten und 17 Demonstranten wurden verletzt.



Nach einem strikten Lockdown hatte Serbien die Beschränkungen erst kürzlich fast komplett wieder aufgehoben. Die Zahl der an einem Tag Gestorbenen erreichte zuletzt jedoch neue Höchststände.