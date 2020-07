Vor dem Parlamentsgebäude in der serbischen Hauptstadt Belgrad haben sich in der Nacht erneut Demonstranten versammelt.

Allerdings war ihre Zahl Agenturberichten zufolge deutlich geringer als an den Vortagen. Außerdem blieb es friedlich. Nach ersten Zusammenstößen der vergangenen Tage war eine Gruppe nationalistischer Demonstranten schließlich gewaltsam in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein.



Die Aktionen hatten als Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen begonnen, richteten sich aber zunehmend gegen Präsident Vucic. Dieser will heute unter Vermittlung der EU wieder Gespräche mit dem Kosovo aufnehmen.