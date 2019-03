In Belgrad haben erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Vucic demonstriert.

Am inzwischen 14. Samstag in Folge forderten sie freie Medien und faire Rahmenbedingungen für Wahlen. Dabei blockierten die Teilnehmer auch kurzzeitig die Zugänge zur staatlichen Fernsehanstalt RTS. Der öffentlich-rechtliche Sender macht nach Ansicht von Kritikern Propaganda für Vucic und seine Regierung, während die Opposition darin kaum zu Wort komme. Auf der Kundgebung waren auch Plakate zu sehen, auf denen der Staatschef in Anspielung auf die Märchenfigur Pinocchio mit einer langen Lügennase zu sehen ist.



Die Demonstrationen richten sich zudem gegen ein Klima der Meinungsmache gegen Andersdenkende und kritische Journalisten sowie gegen Korruption im Umfeld des Präsidenten.