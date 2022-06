Russlands Außenminister Lawrow konnte nicht nach Serbien reisen. (Shamil Zhumatov/Pool Reuters/AP/dpa)

Kreml-Sprecher Peskow sprach von einer feindlichen Handlung. Solche Aktionen würden Moskau aber nicht daran hindern, mit befreundeten Ländern in Kontakt zu bleiben. Lawrow selbst sagte, es handele sich um einen beispiellosen Vorgang.

Der Außenminister wollte zu Gesprächen mit der serbischen Führung nach Belgrad reisen. Allerdings verweigerten Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro der russischen Regierungsmaschine die Überflugrechte, sodass Lawrow die Reise absagen musste. Der Außenminister kündigte an, seine serbischen Gesprächspartner nun nach Moskau einzuladen. Serbiens Innenminister Vulin sagte, er bedauere zutiefst die Behinderung des Besuchs.

Der Balkanstaat unterhält traditionell gute Beziehungen zu Russland. So lehnt die Regierung in Belgrad die EU-Sanktionen gegen Moskau ab. Gleichwohl strebt sie einen EU-Beitritt an.

