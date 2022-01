Aleksandar Vucic. (Archivbild) (imago)

Die Regierung von Premierminister Morrison drangsaliere und behandele nicht nur den Weltranglisten-Ersten und dessen serbische Familie schlecht, sondern eine ganze freiheitsliebende und stolze Nation, sagte Vucic in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Der Druck auf Djokovic und Serbien seien für ihn unverständlich. Vucic hielt Morrison zudem vor, die Angelegenheit für Wahlkampfzwecke zu nutzen. Beide Politiker müssen sich demnächst Wahlen stellen. Wörtlich sagte Vucic am Ende seiner Rede: "Es lebe Serbien! Novak, Serbien ist mit dir!"

Australiens Einwanderungsminister Hawke hatte zuvor das Visum des Tennisspielers ein zweites Mal für ungültig erklärt und dies auch mit öffentlichem Interesse begründet. Djokovic wurde inzwischen wieder in Gewahrsam genommen. Morgen soll er erneut angehört werden. In Australien herrschen strenge Corona-Regeln. Djokovic ist ungeimpft. Er will am Montag bei den "Australian Open" antreten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.