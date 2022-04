Parlaments- und Präsidentschaftswahl

Für Serbiens Präsident Vučić zeichnet sich ein Wahlsieg ab. (picture alliance / Xinhua News Agency / Shi Zhongyu)

In der ersten Wahlrunde habe er fast zweieinviertel Millionen Stimmen erhalten, sagte er in einer Fernsehansprache. Das seien rund 60 Prozent aller Stimmen. Vucics Serbische Progressive Partei SNS liegt Umfragen zufolge auch im Parlament mit dem meisten Wählerzuspruch vorn. Der Ukraine-Krieg hatte den Wahlkampf in Serbien überschattet. Zuvor dominierende Themen wie der Umweltschutz und Korruption traten in den Hintergrund.

Kritiker werfen Vucic autoritäre Züge vor. Zudem pflege er ein problematisches Verhältnis zur Pressefreiheit.

