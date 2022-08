Serena Williams zieht sich aus dem Tennissport zurück (Archivbild). (AP)

In einer Titel-Geschichte für die September-Ausgabe des Magazins "Vogue" teilte Williams mit, dass in wenigen Wochen Schluss sei. Dieser Schritt tue ihr weh, sie empfinde großen Schmerz. Es wird erwartet, dass es bei den US Open in drei Wochen in New York die letzten Spiele ihrer Profikarriere geben werde. Sie wolle sich danach auf ihre Rolle als Mutter und ihre spirituellen Ziele konzentrieren, erklärte die 41-Jährige.

Serena Williams holte insgesamt 23 Grand-Slam-Titel und damit einen mehr als die deutsche Tennisspielerin Steffi Graf. Sie wurde viermal Olympiasiegerin. Ihren ersten Triumph schaffte Williams 1999 bei den US Open in New York. Mehrere langwierige Verletzungen im Lauf der Karriere bremsten Serena Williams immer wieder aus. Stets kam sie zurück. Derzeit ist sie aber nur noch die Nummer 407 der Weltrangliste.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.