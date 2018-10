Musikers Handwerkszeug: Die Soundmaschinen: das Gaffer-Tape.

Sie möchten einen Beitrag über Klebeband machen?

Nicht über ordinäres Paketband. Das ist etwas für Retouren im Online-Handel! Gaffer-Tape - und niemand im Musikbusiness spricht das deutsche Wort Klebeband aus - Gaffer-Tape hält den Musikbetrieb aufrecht. Beziehungsweise: Zusammen.

Gitarrenverstärker und -box mit einer Bierflaschenhalterung: Gaffer-Tape (Deutschlandradio/Tim Schauen)

Technische Fakten

Breite: zwei Zoll also gut 5 cm. Etwas klebrig, was auch an altem Bier oder Whisky-Cola vom letzten Auftritt liegen könnte. Und vor allem: reißfest, dank der eingewebten Fasern. Quer ist Gaffer mit einem Fingelnagel ratzfatz einreissbar, ohne, dass man nach einer Schere suchen müsste. Der Name hat nichts mit voyeuristischen Menschen zu tun, die einen Stau auf der Gegenfahrbahn verursachen. Ein Gaffer ist ein Beleuchter am Filmset. Und der muss immer schnell mal Gewebeband zur Hand haben. Eigentlich ist Gaffer immer Mattschwarz, passend zu Berufskleidung der Musiker. Es sollen aber auch schon silberne oder weiße Gaffer-Tapes geklebt worden sein. Schwarz: auf dem Bühnenboden. Silber fällt an Licht-Stativen nicht auf. Weißes Gaffer klebt oft unten auf dem Mischpult, wo der Tonmann dann die Kanalbelegung einer Band drauf kritzeln kann: Kick, Snare, Tom 1, Tom2, Bass, Git1, Voc. Und so weiter.

Gaffer-Tape lässt sich meist ohne Rückstand wieder abziehen. Und ein neues verkleben. Prima Idee auch: Wenn man die Rolle Gaffer gerade nicht braucht, legt man sie oben auf den Bassverstärker, stellt eine Flasche Bier in das Loch in der Mitte: Das Bier kann nicht umfallen. Der Bassist spielt gaaaanz entspannt.

Der Effekt auf die Musikgeschichte

Ohne Gaffer würde das Live-Business auseinanderfallen: Musikerinnen und Musiker würden über Kabel stolpern. Jeden Tag. Naja: Abend. Naja: jede Nacht. Auf wirklich jeder Bühne der Welt. Großen wie kleinen. Auf teuren Gitarren und Bass-Verstärkern abgestellte Getränke-Flaschen würden ohne Gaffer nicht sicher stehen. Sie könnten umfallen und die Verstärker beschädigen: Die Musiker hätten nichts mehr zu Trinken. Und das ist ja nun wirklich undenkbar. Aber: Zum Glück, ist immer irgendwo eine Rolle Gaffer zur Hand.