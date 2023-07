Der Emmy ist der wichtigste Fernseh- und Serienpreis in den USA. (imago images | ZUMA Wire)

In "Succession" geht es um einen Medienmogul und dessen Familie. Die dystopische Serie "The Last of Us" bekam 24 Nominierungen, die Gesellschaftssatire "The White Lotus" 23 und die Fußballserie "Ted Lasso" 21. Als Schauspieler sind unter anderem Jeff Bridges, Kieran Culkin, Daniel Radcliffe, Christian Applegate, Claire Danes, Jessica Chastain, Rachel Brosnahan, Kevin Hart und Elisabeth Moss nominiert.

Ebenfalls nominiert ist der frühere US-Präsident Obama. Er hatte bereits im vergangenen Jahr den Preis als "Bester Erzähler" für eine Dokumentation bekommen. In dieser Kategorie ist er erneut nominiert.

Die Emmys gelten als die wichtigsten Preise für die Fernseh- und Streamingbranche. Sie feiern in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Die Preise sollen am 18. September vergeben werden.

