Frankreichs Staatspräsident Macron hat mit Blick auf die jüngsten Gewalttaten von einem "Angriff auf Frankreich" gesprochen. Das heutige Attentat mit drei Toten in Nizza stufte er als islamistischen Terroranschlag ein. Macron verwies aber auch auf die Messerattacke auf einen Wachmann des französischen Konsulats in Saudi-Arabien.

Der Präsident sagte bei einem Besuch in Nizza, Frankreich werde im Streit um seine Werte nicht klein beigeben. Der Staatschef kündigte an, die Zahl der Anti-Terror-Kräfte bei der Armee auf 7.000 zu verdoppeln. Sie sollen unter anderem Gebäude wie Schulen und Kirchen schützen.



Im Zentrum von Nizza hatte zuvor ein Mann in der Kirche Notre-Dame mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen getötet. Eines der Todesopfer wurde nach französischen Medienberichten enthauptet. Es gibt mindestens sechs Verletzte. Der Täter wurde festgenommen. Es handelt sich nach Angaben der Ermittler um einen 21-jährigen Tunesier. Der Mann sei Ende September über die italienische Insel Lampedusa in die EU gelangt und anschließend nach Frankreich gekommen.



Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Frankreichs Innenminister Darmanin kündigte eine Krisensitzung des Kabinetts an. Die Regierung rief die höchste Terror-Warnstufe aus. Der Islamrat verurteilte die Tat von Nizza scharf und rief die Muslime in Frankreich auf, alle Feiern zum Geburtstag des Propheten Mohammed abzusagen.

International Bestürzung

Der Anschlag löste international Bestürzung aus. Man bleibe angesichts der Barbarei und des Fanatismus geschlossen und entschlossen, schrieb EU-Kommissionschefin von der Leyen auf Twitter. Auch Bundeskanzlerin Merkel, der niederländische Regierungschef Rutte sowie Großbritanniens Premier Johnson erklärten sich solidarisch. Das türkische Außenministerium verurteilte die Messerattacke im französischen Nizza scharf.

Mehrere Vorfälle mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund

Landesweit gab es in Frankreich weitere Vorfälle mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund. Im Zentrum von Lyon wurde ein mit einem Messer bewaffneter Mann in Gewahrsam genommen. In einem Vorort von Avignon bedrohte ein Mann nach Polizeiangaben mehrere Passanten mit einer Pistole. Auch er habe "Allahu Akbar" gerufen. Polizisten erschossen den Mann.



In der Stadt Dschidda in Saudi-Arabien wurde ein Angreifer festgenommen, der einen Wachmann vor dem französischen Konsulat mit einem Messer verletzte.

Ex-Regierungschef von Malaysia spricht Muslimen das Recht zu, Frankreich zu bestrafen

In islamisch geprägten Ländern hat es zuletzt zunehmende Proteste gegen die französische Regierung gegeben, teils begleitet von Boykottaufrufen. Hintergrund ist auch die Wiederveröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen durch die Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo". Macron hatte ausdrücklich das Recht bekräftigt, die Karikaturen zu veröffentlichen und auf die Meinungsfreiheit verwiesen.



Zuletzt sprach ehemalige Regierungschef von Malaysia, Mohammed Mahathir, Muslimen in aller Welt das Recht zu, Frankreich zu bestrafen.

