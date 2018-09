Der Streit geht weiter: Sind die Sesamstraßen-Ikonen Ernie und Bert schwul oder nicht?

Auslöser ist ein Interview des Drehbuchautors der Sesamstraße, Mark Saltzman. Er sagte dem amerikanischen Online-Magazin "Queerty": "Ich hätte nicht gewusst, wie ich die beiden anlegen sollte, wenn nicht als Liebespaar." Die Produzenten der Serie betonen dagegen weiterhin, Ernie und Bert seien nur beste Freunde.



In einer Reaktion auf Saltzmans Interview heißt es, "sie bleiben Puppen und haben keine sexuelle Orientierung". Der damalige Direktor der Sesamstraße, Gary Knell, hatte schon 2007 gesagt: "Ernie und Bert existieren unterhalb der Taille nicht". Möglicherweise war das auch eine Reaktion auf immer wieder eingehende Beschwerdebriefe wütender Eltern.



Viele Fans sind anderer Meinung. Als der Oberste Gerichtshof in den USA 2013 die Homo-Ehe legalisierte, machte das Magazin „The New Yorker“ mit einem Cover auf, das Ernie und Bert Arm in Arm zeigte.



Seit die Sesamstraße 1969 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, schliefen Ernie und Bert zusammen in einem Zimmer, stritten und versöhnten sich und kümmerten sich umeinander. Ihre Erfinder, die Puppenspieler und Regisseure Frank Oz und Jim Henson sagten, sie wollten den Kindern zeigen, dass auch unterschiedliche Charaktere befreundet sein können. Das, so die Macher, sei immer noch der Gedanke hinter Ernie und Bert.



Dennoch: Als 1984 Saltzman als Autor dazukam, brachte er seine eigene Interpretation ein - und bekam für seine Arbeit bei der Sesamstraße sieben Emmys. Er selbst lebt auch mit einem Mann zusammen. "Viele vergleichen Arnie und mich mit Ernie und Bert", sagt Saltzman. Er selbst sei wie Ernie, obwohl er eher aussehe wie Bert.



Sesamstraßen-Erfinder Frank Oz reagierte auf die Frage nach Ernies und Berts sexueller Orientierung mit einer Gegenfrage. Auf Twitter fragt Oz: "Ist das wirklich wichtig?" Und, so Oz weiter, "wären Ernie und Bert anders, wenn sie wirklich schwul wären?"