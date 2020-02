Die US-Schauspielerin Lynn Cohen ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das gab ihr Manegement in New York bekannt. Cohen war vor allem durch ihre Rolle der unkonventionellen Haushälterin Magda in der TV-Serie "Sex and the City" bekannt.



Cohen wurde 1933 in Kansas City im Zentrum der USA geboren und hatte ihren ersten größeren Auftritt im Film "Without a Trace" im Jahr 1983. Zur "Sex and the City" stieß sie im Jahr 2000. Außerdem war Cohen unter anderem auch in der TV-Serie "Law and Order" und den Filmen "München", "Manhattan Murder Mystery" und "Die Tribute von Panem" zu sehen.