Bundesverkehrsminister Scheuer wird für seine Fahrradhelm-Kampagne mit Sexismus-Vorwürfen konfrontiert.

Die SPD-Fraktionsvize Mast sagte der "Passauer Neuen Presse", die Aktion spreche zwar das richtige Thema an. Die Umsetzung sei aber peinlich, altbacken und sexistisch. Auch die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ortleb, sagte, man benötige keine Frauen als Objekte, nackte Haut oder Sexismus, um junge Menschen auf Sicherheit im Radverkehr aufmerksam zu machen.



In der Kampagne tragen halbnackte Frauen und Männer einen Helm und werben mit Sprüchen wie "Looks like shit. But saves my lifes." Scheuer weist den Sexismus-Vorwürf zurück. Schließlich würden nicht nur Frauen, sondern auch Männer in Unterwäsche gezeigt.