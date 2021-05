Ein ehemaliger Schüler der Odenwaldschule ist im Streit um eine Verfilmung des Missbrauchsskandals am Bundesgerichtshof gescheitert.

Die Karlsruher Richter wiesen seine Unterlassungsklage gegen die weitere Verbreitung von Szenen aus dem Film "Die Auserwählten" ab. Der Kläger hatte es als unzulässigen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht gewertet, dass er als Vorbild für die zentrale Filmfigur zu erkennen sei. Der sechste Zivilsenat betonte hingegen, weil der Kläger selbst seine Geschichte schon öffentlich gemacht habe, sei das Persönlichkeitsrecht nicht so stark betroffen, dass die Kunst- und Filmfreiheit dahinter zurücktreten müsste. Der BGH stützte damit die Entscheidungen der Vorinstanzen.



Der Spielfilm "Die Auserwählten" war im Oktober 2014 im ARD-Fernsehen ausgestrahlt worden. Der Film hatte den Missbrauch von mindestens 132 Schülern und Schülerinnen an der Odenwaldschule thematisiert.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.