Sexualisierte Gewalt Die Verantwortung des organisierten Sports

Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen im Sport steckt noch am Anfang. Die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung hat in Berlin Empfehlungen zur Prävention und gegen Vertuschung vorgestellt - und dabei vor allem die Sportverbände in die Verantwortung genommen.

Von Andrea Schültke

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek