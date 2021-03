Dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki wird vorgeworfen, den Prozess der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum zu verschleppen. Hauptsächlich stützt sich die Kritik dabei auf zwei Punkte:

Einerseits hält Woelki ein Gutachten vom März 2020 zurück, das sexualisierte Gewalt im Erzbistum Köln aufklären sollte. Es habe methodische Mängel, so die Begründung. Stattdessen hat das Bistum bei dem Kölner Strafrechtler Björn Gercke ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, welches am Donnerstag (18.03.2021) vorgestellt werden soll.

Der zweite Punkt: Woelki hat einen nachgewiesenen Fall sexualisierter Gewalt durch einen Priester nicht nach Rom gemeldet. Bereits im Jahr 2010 hatte Papst Benedikt verfügt, dass jeder Fall von sexualisierter Gewalt durch Priester nach Rom zu melden ist.

Im September 2018 hat die Deutsche Bischofskonferenz eine bundesweite Studie zu Missbrauch* an Minderjährigen durch katholische Geistliche vorgestellt. Demnach finden sich in untersuchten Kirchenakten aus den Jahren von 1946 bis 2014 Hinweise auf bundesweit 3.677 Betroffene sexueller Übergriffe sowie auf 1.670 beschuldigte Priester, Diakone sowie Ordensleute.

Für das Erzbistum Köln führt die Studie mindestens 135 potenzielle Opfer und 87 beschuldigte Priester auf.

Im Dezember 2018 beauftragte der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, die Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) mit einem Gutachten. Es sollte unter anderem aufzeigen, wie Verantwortliche im Erzbistum mit Missbrauchsanschuldigungen umgegangen sind. Zudem sollte geklärt werden, ob die Diözesanverantwortlichen bei potenziellen Missbrauchsfällen im Einklang mit kirchlichem und staatlichem Recht gehandelt haben.

Das unveröffentlichte Münchener Gutachten

Am 10. März 2020 – zwei Tage vor dem geplanten öffentlichen Termin – sagte das Erzbistum Köln die Vorstellung des Gutachtens kurzfristig ab. Die damalige Begründung: Zuvor müsse die vorgesehene Nennung von Verantwortlichen in äußerungsrechtlicher Hinsicht abgesichert werden, das Bistum befürchte Rechtsstreitigkeiten mit namentlich genannten Personen.

Der Priester, der Kardinal und die Kinder

Ein Pfarrer, so der Verdacht, soll sich mehrfach schwer an Kindern vergangen haben – zum ersten Mal 1986. Eine Recherche im Hoheitsgebiet der Kardinäle Meisner und Woelki.

Ende Oktober 2020 teilte das Erzbistum schließlich mit, dass das Gutachten der Münchener Kanzlei WSW nicht veröffentlich werden soll – wegen gravierender "methodischer Mängel". Stattdessen wurde der Kölner Strafrechtler Björn Gercke (Kanzlei Gercke & Wollschläger) mit der Erstellung eines neuen Gutachtens beauftragt.

Das Kölner Gutachten

Das ausdrückliche Untersuchungsziel dieses Gutachtens sei es, "Verantwortliche zu identifizieren und im Zuge der Veröffentlichung zu benennen", hatte die Pressestelle des Erzbistums Köln im Dezember gegenüber dem Deutschlandfunk mitgeteilt.

Der beauftragte Strafrechtler Björn Gercke erläuterte im Interview mit der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, dass seine Kanzlei ursprünglich den Auftrag hatte, nur jenen Teil des Münchener Gutachtens zu überarbeiten, in welchem es um die persönlichen Verantwortlichkeiten gehe und wo äußerungsrechtliche Bedenken vorlägen. "Das Erzbistum hatte ja eigentlich nie die Absicht, das gesamte Münchener Gutachten zurückzuhalten", sagte Gercke gegenüber der Tageszeitung.

Andere Vorgehensweise als Münchener Kollegen

Weil das Team um Gercke die Herangehensweise der Münchener Kanzlei nach eigener Aussage in Teilen nicht nachvollziehen konnte, hat der Kölner Strafrechtler letztendlich ein komplett neues Gutachten angefertigt. In der "Rheinischen Post" schilderte Gercke die Unterschiede so: "Insbesondere haben wir nicht nur 15 Missbrauchsfälle exemplarisch herausgepickt wie im ersten Gutachten, wir werden alle Fälle in Kurzform darstellen. Außerdem haben wir auch den Mittelbau untersucht, in einem Unternehmen würde man sagen: die mittlere Managementebene."

Gercke: "Konnten etliche Pflichtverletzungen belegen"

Gercke betonte, dass die Ergebnisse seines Gutachtens hauptsächlich auf Aktensichtungen basierten. Zugleich kritisierte der Strafrechtsprofessor eine "katastrophale Aktenlage" aufseiten des Erzbistums. Auch die Münchener Kanzlei hatte zuvor Defizite in der Aktenführung moniert.

"Ob in den Akten die tatsächlichen Vorgänge korrekt wiedergegeben werden, können wir nicht beurteilen. Das könnte man nur ermitteln, indem man jeden Fall neu aufrollt", so Gercke in der "Rheinischen Post". Das sei aber nicht Sinn des Gutachtens und "in vielen Fällen auch gar nicht leistbar."

(picture alliance / dpa / Friso Gentsch)Kirchenaktivistin: Da entblößt sich das hässliche Gesicht der Kirche

Die Skandale rund um den Kölner Kardinal Woelki zeigten , wie das System der katholischen Kirche funktioniere, sagte Lisa Kötter, Mitgründerin der Bewegung Maria 2.0, im Dlf. Es gehe um Macht, Geld und Einfluss.



Der Strafrechtsprofessor sieht im Umgang des Erzbistums mit sexualisierter Gewalt "etliche Pflichtverletzungen", die auch im Gutachten belegt würden. "Aber in Fällen, in denen es die Akten nicht hergeben, wenn aus ihnen keine eindeutige Pflichtverletzung hervorgeht, dann darf ein Jurist nicht anfangen zu spekulieren", sagte Gercke und betonte, dass im Gutachten nichts zurückgehalten oder vertuscht werde.

Verdachtsfall gegen Düsseldorfer Priester

Im Jahr 2015 soll Kardinal Woelki den Verdachtsfall gegen den Düsseldorfer Priester O. wegen schweren sexuellen Missbrauchs nicht an den Vatikan gemeldet haben. Als Gründe galten damals der Gesundheitszustand des Verdächtigen und die Ablehnung des Opfers für eine Aussage. Der Theologe und Kirchenrechtler Thomas Schüller nannte das im Deutschlandfunk eine "glatte Unwahrheit". Nach Ansicht Schüllers habe der Kardinal keine Anstrengungen unternommen, 2015 erneut eine Untersuchung einzuleiten – "was seine Pflicht gewesen wäre". Stattdessen, so Schüller, benutze Woelki nun das Opfer und werfe ihm vor, es habe sich nicht bereit erklärt mitzuwirken. Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall, sagte Schüller im Dezember im Dlf. "Jetzt stellt sich heraus, dass das Opfer ganz überzeugend sagt, es wäre weiterhin bereit gewesen, 2015 bei erneuter Rückfrage die Dinge zu beschreiben, was ja für ein Opfer äußerst schwer ist."

(picture alliance / AP / Martin Meissner)Kirchenrechtler: "Es ist ein moralischer Tiefpunkt erreicht"

Kardinal Woelki steht für seinen Umgang mit einem Kindesmissbrauch-Verdachtsfall in der Kritik. Woelki habe entgegen seiner Aussagen keinerlei Anstrengungen für die Aufklärung unternommen, sagte der Theologe Thomas Schüller.

Dass Woelki den Fall sexuellen Missbrauchs 2015 nicht nach Rom gemeldet habe, sei ein klarer Rechtsbruch sowie ein Bruch mit den eigenen Leitlinien und mit päpstlichen Normen, sagte der Journalist Joachim Frank im Deutschlandfunk. Der Chefkorrespondent der DuMont-Mediengruppe hat im "Kölner Stadt-Anzeiger" ausführlich über den Verdachtsfall berichtet.

(picture alliance / Günther Ortmann)Rücktritt Woelkis wäre "notwendiges Zeichen der Reinigung"

Kardinal Woelki steht nach Recherchen des Journalisten Joachim Frank im Verdacht, einen Fall sexuellen Missbrauchs vertuscht zu haben: Woelki habe den Täter aus persönlichen Gründen geschützt.

Kardinal Woelki habe den mittlerweile verstorbenen potenziellen Täter gar aus persönlichen Gründen geschützt, so Frank. "Er hat den Pfarrer, mit dem er seit Jahrzehnten gut befreundet war - der war so eine Art Mentor von ihm - 2012 noch mit zur Kardinalserhebung nach Rom genommen und hat dann, als er 2015 Erzbischof von Köln war, sich den Fall noch einmal kommen lassen und erneut entschieden, diesmal in seiner Verantwortung, dass nichts unternommen wird, dass nicht untersucht wird."

*Der Begriff "Missbrauch" bzw. "sexueller Missbrauch" im Zusammenhang mit Minderjährigen wird in der öffentlichen Diskussion bislang häufig verwendet. Nach Ansicht der Redaktion ist der Begriff jedoch irreführend, da er fälschlicherweise suggeriert, dass es auch einen sexuellen Gebrauch Minderjähriger geben könne. In diesem Text wird deshalb überwiegend die Formulierung "sexualisierte Gewalt an Minderjährigen" verwendet.

Quellen: Deutschlandfunk, KNA, Rheinische Post, Christiane Florin, jma