Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, dringt auf eine verlässliche Beteiligung Betroffener an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche.

Rörig sagte, derzeit gebe es noch keinen partnerschaftlichen Umgang. Um eine unabhängige Aufarbeitung und sensible Betroffenenbeteiligung erreichen zu können, sei ein noch viel stärkeres Engagement erforderlich. Die Kirche müsse hier noch mehr Ressourcen und Zeit investieren. Rörig betonte, die neue Leitung sollte das Thema zur Chefsache erklären.



Die EKD wählt bei der am Sonntag beginnenden Synode in Bremen einen neuen Rat und einen neuen Ratsvorsitzenden. Der scheidende Vorsitzende Bedford-Strohm hat sich zuletzt mehrfach unzufrieden mit der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gezeigt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.