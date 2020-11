Vor dem Landgericht Münster hat ein Prozess gegen mehrere Tatverdächtige wegen schwerer sexualisierter Kindesmisshandlungen begonnen.

Angeklagt sind vier Männer, darunter als Hauptverdächtiger ein 27-jähriger IT-Fachmann aus Münster. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, über mehrere Tage hinweg zwei Jungen in einer Gartenlaube schwere sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Wegen Beihilfe ist die Mutter des mutmaßlichen Haupttäters ebenfalls angeklagt. Sie soll den Männern ihre Gartenhütte überlassen haben in dem Wissen, was dort geschehen sollte.



Für die Ermittler gilt der 27-Jährige als Schlüsselfigur in einem Tat-Komplex mit zahlreichen Opfern und Beschuldigten aus mehreren Bundesländern. Die Ermittlungen dauern an. Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat bereits mehrere Anklagen gegen insgesamt neun Personen erhoben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.