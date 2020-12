Der Kölner Kardinal Woelki sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, einen schweren Fall von sexuellem Missbrauch vertuscht zu haben. Es gibt Rücktrittsforderungen gegen ihn. Das Bistum Münster, das von Rechts wegen zuständig ist, prüft eine kirchenrechtliche Untersuchung gegen Woelki.

Nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" geht es um sexualisierte Gewalt gegen einen Jungen durch einen Düsseldorfer Priester in den siebziger Jahren. Das Opfer zeigte den Missbrauch demnach 2010 beim Erzbistum Köln an. Woelki soll es in der Folge als Erzbischof im Jahr 2015 pflichtwidrig unterlassen haben, den Fall an den Vatikan zu melden. Der Sachverhalt ist auch deshalb brisant, weil Woelki intern angekündigt hatte, zurückzutreten, falls ihm eine Beteiligung an Vertuschungen nachgewiesen werde. Die Vorwürfe betreffen auch Woelkis Vorgänger, den verstorbenen Kardinal Meisner.

Bistum verweist auf Gesundheitszustand des Pfarrers

Das Bistum Köln veröffentlichte eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Darin heißt es, der 2017 gestorbene Pfarrer sei damals "wegen seines Gesundheitszustandes" nicht vernehmungsfähig gewesen. Die Rede ist von einem zweiten Schlaganfall und einer Demenzerkrankung. Weiter heißt es, all das habe eine "Konfrontation zur Aufklärung" unmöglich gemacht.



Eine kanonische - also kirchenrechtliche - Voruntersuchung sei auch darum verhindert worden, weil der "potenziell Betroffene" - also das Opfer - ausdrücklich nicht an der Aufklärung habe mitwirken wollen und sich auch keine Konfrontation mit dem Pfarrer wünschte. Kardinal Woelki wird mit den Worten zitiert: "Sollte ich im konkreten Fall Fehler gemacht haben, werden diese klar benannt und ich werde danach handeln."

Kirchenrechtler: Kein Ermessensspielraum

Der Tübinger Kirchenrechtler Bernhardt Anuth sagte dem "Stadt-Anzeiger", das Kirchenrecht biete bei der Frage einer Anzeige in Rom keinen Ermessensspielraum. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller forderte in der "Rheinischen Post" Woelkis Rücktritt. Damit würde der Kardinal sich "sehr peinliche Befragungen ersparen, die kirchenrechtlich zwangsläufig jetzt erfolgen."



Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) forderte ebenfalls den Rücktritt des Erzbischofs. Der Erzbischof habe in der Vergangenheit betont, er werde diesen Schritt tun, falls die von ihm in Auftrag gegebene Studie eine Beteiligung an Vertuschung nachweisen werde: ""Wer vertuscht, macht sich mitschuldig", heißt es weiter.

Verpflichtung zu Untersuchung

Der Münsteraner Bischof Genn ist dienstältester Bischof der Kölner Kirchenprovinz - und darum zuständig. Er sagte dem Portal "Kirche und Leben", er wolle alle kirchenrechtlich gebotenen Schritte unternehmen. Dafür müsste er aber eine Anzeige erhalten, dass der Kardinal Untersuchungen gegen den beschuldigten Priester unterlassen habe.



Hintergrund ist nicht zuletzt das 2019 von Papst Franziskus veröffentlichte Apostolische Schreiben "Ihr seid das Licht der Welt". Darin hatte das Kirchenoberhaupt unter anderem eine Meldepflicht für Missbrauchsfälle angeordnet und auch die Vertuschung von sexuellem Missbrauch als Straftat definiert.

Streit um Gutachten

Woelki steht in der Kritik, weil das Erzbistum ein erstes Gutachten zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker nicht veröffentlicht hatte. Nach Angaben des Erzbischofs erfüllt das Gutachten einer Münchener Anwaltskanzlei nicht die Anforderungen an eine unabhängige Untersuchung. Ein neues Gutachten wurde in Auftrag gegeben, das im März vorliegen soll. Ende November hatte Woelki angekündigt, dass die Öffentlichkeit zumindest Einblick in das erste umstrittene Gutachten erhalten solle.



Erst gestern war ein weiterer Missbrauchsfall im Erzbistum Köln bestätigt worden. Die Erzdiözese bestätigte Zeitungsberichte, wonach sich gegen einen heute 73-jährigen Ruhestandsgeistlichen Vorwürfe sexualisierter Gewalt richten. Nähere Details wurden nicht mitgeteilt. Der Fall sei Gegenstand der unabhängigen Untersuchung über die Vertuschung von Missbrauchsfällen, die der Kölner Strafrechtler Björn Gercke bis März 2021 vorlegen solle.

