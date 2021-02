Ein Bündnis katholischer Laienorganisationen hat vor der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz an die Würdenträger appelliert, wieder für mehr Glaubwürdigkeit zu sorgen.

Die Zeit des Hinhaltens, des Vertuschens und der schleppenden Aufklärung sexualisierter Gewalt müsse vorbei sein, heißt es in der Erklärung. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Erzbistum Hamburg rief Erzbischof Heße zudem auf, im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung sein Amt ruhen zu lassen. Dies sollte so lange dauern, bis die Vorwürfe aus seiner Zeit als Personalverantwortlicher im Erzbistum Köln vollständig geklärt seien. Eine bisher unveröffentlichte und vom Erzbistum Köln beauftragte Studie wirft Heße laut Medienberichten vor, als Personalchef in Köln Missbrauchsfälle vertuscht zu haben. Im Erzbistum Köln gibt es Berichten zufolge ein erhöhtes Interesse an Terminen für Kirchenaustritte.



Die Bischofskonferenz wird sich morgen auf ihrer ausschließlich digital stattfindenden Vollversammlung mit dem Thema befassen. Desweiteren geht es um Kirchenaustritte.

