Frauen als Sexualstraftäterinnen werden als Phänomen unterschätzt.

Das sagt die Psychologin Julia von Weiler, die den Verein "Innocence in danger" leitet. Frauen seien in der Lage, Mädchen und Jungen zu missbrauchen. Unter Hinweis auf die MiKADO-Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums führte sie im Deutschlandfunk aus, 46,4 Prozent der betroffenen Jungen und 10,5 Prozent der betroffenen Mädchen seien von Frauen missbraucht worden. Frauen treten also viel häufiger als Täterinnen in Erscheinung, als man sich das vorstellen wolle. Dieses "Verdrängen" und "Verleugnen" schütze die Täterinnen und schwäche die Opfer. Als Ursache sieht von Weiler mehrere kursierende Mythen. Sie besagten, Frauen seien sexuell nicht aggressiv. Frauen könnten nicht penetrieren. Und Frauen seien ja alle potenzielle Mütter und Mütter täten so etwas nicht.



Diese Ausgangslage führt laut der Psychologin dazu, dass es betroffenen Kindern besonders schwerfalle, sexuellen Missbrauch durch Frauen anzuzeigen. Die Angst, dass man ihnen nicht glaube, sei noch größer als beim Missbrauch durch Männer. Von Weiler plädierte deshalb dafür, in der Aufklärungsarbeit die Selbstverständlichkeit zu betonen, dass sowohl Männer als auch Frauen sexuelle Straftaten begehen könnten.



Im badischen Staufen wurde eine Mutter heute in einem Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ihr einschlägig vorbestrafter Lebensgefährter erhielt eine zwölfjährige Gefängnisstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Richter am Landgericht Freiburg sahen es als erwiesen an, dass beide das Kind nicht nur selbst missbraucht, sondern auch Männern gegen Geld zur Vergewaltigung überlassen hatten. Sechs von ihnen wurden festgenommen und vor Gericht gestellt. Erst gester verurteilte das Landgericht einen 33-jährigen Spanier zu zehn Jahren Gefängnis. - Das Verbrechen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.