Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby ist wegen Sexualstraftat zu einer Haftstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden.

Ein Gericht in Pennsylvania verkündete am Abend das Strafmaß gegen den 81-Jährigen. Dessen Anwälte haben bereits angekündigt, Berufung einzulegen.



Zuvor hatte das Gericht Cosby bereits als gewalttätigen Sexualstraftäter eingestuft. Das bedeutet, dass er sich lebenslang einer Therapie unterziehen muss. Außerdem wird sein Name in ein Register eingetragen, Nachbarn, Schulen und Opfer werden über seinen Wohnort informiert.



Cosby war im April schuldig gesprochen worden, 2004 eine Frau unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben.