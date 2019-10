Opfern sexueller Gewalt soll es erleichtert werden, auch vor Erstattung einer Anzeige einen Arzt aufzusuchen und Spuren sichern zu lassen.

Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte in Berlin eine Gesetzesänderung an, wonach die Krankenkassen dafür künftig die Kosten übernehmen sollen. Vergewaltigung und sexueller Missbrauch seien furchtbare Verbrechen, die mit aller Konsequenz verfolgt werden müssten, betonte der CDU-Politiker. Häufig fehlten jedoch eindeutigen Beweise, weil viele Opfer im ersten Moment nicht die Kraft hätten, direkt zur Polizei zu gehen. Künftig könnten nun frühzeitig eindeutige Beweise durch Ärzte anonym gesichert werden, um mögliche Täter später auch zu überführen.



Bislang müssen Opfer in vielen Bundesländern die Kosten selbst übernehmen, wenn Spuren nicht infolge der Erstattung einer Anzeige gesichert werden.