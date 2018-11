Tausende Google-Mitarbeiter auf der ganzen Welt haben mit Arbeitsniederlegungen gegen den Umgang des US-Konzerns mit Sexismus und Rassismus demonstriert.

Die Aktionen richten sich auch gegen die unkontrollierte Macht von Managern. In Asien und Europa verließen die Angestellten jeweils am späten Vormittag ihren Arbeitsplatz und versammelten sich zu Protestkundgebungen. Auch in den USA sind die Google-Mitarbeiter dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Die Organisatoren fordern unter anderem, dass der Google-Mutterkonzern Alphabet einen Arbeitnehmer-Vertreter in den Verwaltungsrat aufnimmt. Außerdem wollen sie ein anonymes Meldesystem für sexuelle Übergriffe und Lohn- und Chancengleichheit für Männer und Frauen.